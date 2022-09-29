التركمان في ضيافة السوداني لمناقشة تمثيلهم في الحكومة المرتقبة

بحثت الكتلة التركمانية النيابية، الخميس، مع مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، ضرورة التمثيل الحكومي للتركمان في التشكيلة الوزارية المقبلة.

وذكر بيان للكتلة إن "رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي، ونواب الكتلة بحثوا الاوضاع السياسية في العراق، والمباحثات الجارية لتشكيل الحكومة".

وأكدوا "اهمية ترسيخ لغة الحوار بين القوى السياسية وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات".

وشددت الكتلة التركمانية على "تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على ادارة البلاد"، مؤكدة "مراعاة ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ المكون التركماني ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ القادمة والمناصب السيادية ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ."

من جانبه، قال محمد شياع السوداني إن "للتركمان الحق الدستوري في التمثيل الحكومي واخد دورهم الريادي في رسم مستقبل البلد وبناءه