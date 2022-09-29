العامري وصالح يبحثان سبل تشكيل حكومة قوية تنهض بواقع البلاد

بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، سبل تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد.

وذكر مكتب العامري في بيان، أن “الأخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وأضاف، أن “الجانبين بحثت الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد، كما ناقشا ضرورة انهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.