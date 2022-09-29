الـ f16 تغير على اوكار "داعش" الارهابي في نينوى

اغارت طائرات الـ "أف 16" العراقية، اليوم الخميس، على أوكار تنظيم داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان، إن "طائرات قيادة القوة الجوية "أف 16" نفذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإجرامية، إسناداً لعملية أمنية ينفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضمن سلسلة جبال بادوش ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأضاف رسول، أن "العملية أسفرت عن تدمير مضافتين للإرهابيين".