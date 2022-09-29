الشيخ قيس الخزعلي يعلق على استئناف جلسات البرلمان بـ"مباركة" للحلبوسي والمندلاوي وإدانة لقصف الخضراء

بارك الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، تجديد الثقة بمحمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب ونائبه الأول، كما أدان القصف الذي طال المنطقة الخضراء.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة "نبارك لجميع أبناء شعبنا عودة مجلس النواب لمزاولة أعماله والقيام بواجباته مـن خلال دوره الرقابي والتشريعي، ونبارك تجديد الثقة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونتمنى له البدء بصفحة جديدة في العمل البرلماني".

وأضاف، "نبارك للأخ النائب محسـن علي أكبـر المندلاوي انتخابـه نائبا أولاً لرئيس البرلمـان، واضعيـن ثقتنـا به في تمثيـل المـكـون الأكبـر برلمانيـاً وأداء مهامـه التشريعية وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب".

ودعا الشيخ الخزعلي القوى السياسية المعترضة إلى "البدء بصفحة جديدة والاستجابة لمطالب أبناء شعبنا الذيـن طـال انتظارهـم وصبرهـم في تحقيـق الاستقرار السياسي والأمنـي وضـرورة تشكيل حكومة قويـة تأخذ على عاتقهـا الاستفادة من الوفرة المالية الحالية لخدمـة أبناء شعبنا وتحقيق الرفاه لهم".

وأدان واستنكر الشيخ الخزعلي "الأعمال الإرهابية والتخريبية التي استهدفت المنطقة الخضراء والمناطـق المحيطة بها والاعتداء على القوات الأمنية"، مؤكداً على "ضرورة تطبيق القانـون بدقـة وحـزم ضد كل مـن يحاول الاستهانة بدمـاء العراقييـن وينتهـك سـيادة الدولـة".

وجدد الامين العام للعصائب، "دعمه وتأييده للقوات الأمنيـة في القيام بواجبهـا بالتصـدي بقـوة لكل الاعتداءات التـي مـن شـأنها أن تهـدد السلم الأهلي العراقي".

واليوم انطلقت تظاهرة للصدريين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وستة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.