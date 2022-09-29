النزاهة النيابية تطالب وزير المالية بنتائج التحقيق الخاصة "بضياع" أكثر من ترليون دينار

طالبت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، وزير المالية بنتائج التحقيق الخاصة "بضياع" أكثر من ترليون دينار.

وجاء في كتاب وجهه عضو لجنة النزاهة احمد طه الربيعي الى وزير المالية، "استنادا الى المادة 61- ثانيا من الدستور و المادة 15 أولا وثانيا وثالثا و رابعا من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 ولاغراض رقابيـة يرجى تزويدنا بنتـائج اللجـان التحقيقيـة الخاصـة بملـف ضياع ايـرادات (حسابات الامانات العائدة للضريبة العامـة فـي مصـرف الرافدين) و التـي تقـدر بـأكثر مـن تريليون دينار عراقـي منـذ عـام 2019 و لغاية الآن مـع كـافـة الاوليـات الخاصـة بحصـر المبالغ والاطراف والاشخاص الذين استحوذوا على الاموال بدون وجه حق، للتفضل بالاطلاع واجابتنا خلال 15 يوم من تاريخ استلام كتابنا هذا وفقا للمادة (15- اولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".