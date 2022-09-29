حادثة حصلت بين الشيخ جلال الدين الصغير ويوسف القرضاوي

حينما اصدر فتواه الرخيصة ضد شيعة اهل البيت ع التقيت يوسف القرضاوي (الذي ذهب الى دار الحساب الرباني اليوم) بالصدفة في احد المؤتمرات التي اقامها معهد بروكنز في قطر لعله عام ٢٠٠٦ والقى كلمة ارعد وازبد فيها عن شيعة العراق

فقلت له: بموجب ماذا اصدرت فتياك في التحريض على قتل الشيعة بعد ان كان لك موقفا مخالفاً وانت في مصر،

نظر الى عمّتي فعبس واربدّ وجهه ثم قال انتم ظلمة؟ فقلت له اقنعني

فقدم دليلا مذهلا على فتواه: قال لي بلد اكثر من ٧٠٪؜ فيه هم اهل السنة! ولا تسمحون لاحد منهم ان يدخل في وزارة الدفاع! واي ظلم اكبر من ذلك؟

فابتسمت وقلت له ماذا لو قلت لك ان وزير الدفاع العراقي هو رجل سني من اهل الانبار؟ وانا اشير الى سعدون الدليمي…

فسخر مني وقال لم يكذب علمائنا حينما قال ان الروافض يكذبون …

فقلت له انك رجل كهل ورجلاك يصلان الى حافة القبر وتفتي بسفك الدماء وانت لا تملك ابسط البديهيات فكيف تلاقي ربك؟ بدلا من ان تتهمنا بالكذب ما رايك لو اتصل الان بوزير الدفاع العراقي ليبلغك عن هويته وعن الاف الضباط السنة الذين يعملون معه؟

فولى وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة

الشيخ جلال الدين الصغير