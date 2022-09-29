العامري وبلاسخارت يبحثان تشكيل حكومة قوية وانهاء الازمة السياسية

استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الاثنين، خلال لقاءات منفردة مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت وكلا من السفير الايطالي ماوريتسيو كريكانتي والسفير الالماني مارتين ييكار والسفيرة الاسترالية لدى العراق بولا غانلي.

وتطرقت مجمل المباحثات بحسب بيان لمكتب العامري الى “اخر المستجدات السياسية وأهم القضايا في المشهد العراقي فضلا عن تعزيز العلاقات الخارجية والاستفادة من التجارب لتطوير البلاد على مختلف الصعد والمجالات.

وشدد العامري على “ضرورة انهاء الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.