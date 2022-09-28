طائرات عراقية تنقل شباك ضريح مولاتنا السيدة زينب عليها السلام الى الشام تحت إشراف العتبة العباسية

التعليقات

ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...

٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...

أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...