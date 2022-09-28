محلل سياسي: الاستحقاقات الدستورية ماضية نحو الحسم

اكد المحلل السياسي رياض الوحيلي، اليوم الاربعاء، ان الاستحقاقات الدستورية المتبقية ماضية نحو مرحلة الحسم بعد عودة نشاط مجلس النواب بعقد جلساته.

وقال الوحيلي في تصريح ل/المعلومة/، ان "عودة جلسات البرلمان للانعقاد من جديد وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة فان الأمور تتجه نحو انتخاب رئيس الجمهورية".

واضاف ان "الاحزاب الكردية الرئيسية ستتفق خلال الايام المقبلة على مرشح تسوية من ثم المضي بتكليف مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة".

واشار الوحيلي الى ان "العملية السياسية وبعد عقد جلسة البرلمان واختيار النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ماضية نحو الاتجاه الصحيح بعد أشهر طويلة من الانسداد".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، عقد مجلس النواب جلساته للتصويت على أستقالة رئيس المجلس، واختيار النائب الاول لرئيس البرلمان.