أول تعليق من حزب بارزاني على جلسة اليوم

أشاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الأربعاء، باستئناف مجلس النواب لجلساته مجددا.

وقال شعبان في حديث ل /المعلومة/ إن "استئناف البرلمان لجلساته مجددا، خطوة مهمة في سبيل إعادة الروح للعملية السياسية والمضي بالاستحقاقات الدستورية، بعد توقف طويل".

وأضاف أن "الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على تواصل دائم ومستمر، بهدف الاتفاق على انتخاب مرشح رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك اجتماعات جديدة بين وفود على مستوى عالي من الحزبين، وستتمخض نتائج تلك الاجتماعات عن اتفاق وصيغة لمرشح كردي مشترك".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته اليوم وصوت على اختيار محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس المجلس ورفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.