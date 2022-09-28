صادقون تحمل الكاظمي مسؤولية قصف الخضراء

حمل النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي، اليوم الاربعاء، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي مسؤولية الاحداث التي رافقت عقد جلسة البرلمان.

وقال الجمالي في حوار متلفز ان "مسألة قصف الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء اليوم بأنها ردة فعل طبيعية لوجود اطراف كثيرة لاتؤمن بالعملية السياسية".

وأضاف انه " يحمل الكاظمي مسؤولية كل ما يجري من احداث كونه اكثر المتضررين من عقد جلسة البرلمان ".

وأكد الجمالي ان "على جميع القوى السياسية إرضاء الشعب العراقي وليس إرضاء طرف دون آخر ، مجددا المطالبة بأن تكون هناك تفاهمات وحوارات للخروج بحلول لأزمات البلاد"