الإعلام الأمني: إصابة 4 ضباط و118 منتسباً و11 مدنياً نتيجة الاحتكاكات الاخيرة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، إصابة 4 ضباط و118 منتسباً و11 مدنياً نتيجة الاحتكاكات الاخيرة.

وذكرت الخلية في بيان : "نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً".

ودعت الخلية الجميع الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد.