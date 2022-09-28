الإعلام الأمني: إصابة 4 ضباط و118 منتسباً و11 مدنياً نتيجة الاحتكاكات الاخيرة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، إصابة 4 ضباط و118 منتسباً و11 مدنياً نتيجة الاحتكاكات الاخيرة.
وذكرت الخلية في بيان : "نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً".
ودعت الخلية الجميع الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد.
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