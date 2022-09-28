مراقبون يعتبرون التصويت على المندلاوي خطوة ايجابية وبداية لفك الانسداد

اعتبر مراقبون للشأن السياسي، الاربعاء، تصويت مجلس النواب على محسن المندلاوي بالخطوة الايجابية وبداية لفك الانسداد.

وقال المراقبون إن "ما انجزه مجلس النواب اليوم بالتصويت وحسم منصب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي خطوة ايجابية".

وأضافوا أن "هذا الامر سيكون بداية لفك الانسداد السياسي واستئناف نشاطات البرلمان".

وصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء، على محسن المندلاوي بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان ليكون بديلاً لحاكم الزاملي الذي استقال من المجلس.