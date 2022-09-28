المجلس الأعلى الاسلامي العراقي : لن تنجح سياسة فرض الارادات

أكد الناطق الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي علي الدفاعي، اليوم الأربعاء، ان سياسة فرض الارادات لن تجح، ولا يمكن تجاوز الاتفاق الوطني.

وقال الدفاعي في بيان انه "أخيراً تأكد ما قاله الإطار التنسيقي، ‏لن تنجح سياسة فرض الارادات ولا منطق القوة، ولا يمكن تجاوز الاتفاق الوطني".

وأضاف: "الحوار والسياقات الدستورية هما الارضية المناسبة لاي اصلاحات منشودة".

وتابع الدفاعي: :نبارك لائتلاف ادارة الدولة تفعيل مجلس النواب وانتخاب النائب الأول"، مؤكدا: "العراق لجميع ابنائه وباب الحوار مفتوح".