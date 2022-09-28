بعد فراره.. القبض على الارهابي الهارب من سجن الاستخبارات المدعو عبد العزيز فياض

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على المتهم الهارب من سجنها في محافظة اربيل.

وذكرت الوكالة في بيان، ورد أنه “تم القاء القبض على المحكوم الهارب ( عبد العزيز عامر مظهر فياض) الذي هرب من موقف المديريه العامه للاستخبارات ومكافحة الارهاب فجر يوم السبت الماضي ٢٤ أيلول ٢٠٢٢”.

واضافت انه “وقد تم القبض عليه واعادته بعد عملية ناحجة الجمت الافواه التي كالت الاتهامات الى وكالة الاستخبارات هذه الوكالة التي اذلت الإرهاب والجريمة المنظمة وكان لها صولات وجولات في مختلف الميادين والتي كانت تعمل ولاتلتفت لتلك الاصوات النشاز”.

وتابعت إننا “في الوقت الذي نثمن فيه جميع الجهود التي سعت لإنجاز هذه العملية الامنيه نحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من اتهم الوكالة بأنواع التهم من بينها اخذ الأموال والتواطى وغيرها لتهريب هذا المتهم الذي كان موقوف على ذمة قضية جنائية وهي جريمة قتل وليست إرهابية كما روج لها البعض من أجل البحث عن ما يسمى السبق الصحفي او يضمر العداء لوكالة الاستخبارات لكونها ضربت بيد من حديد الرؤس العفنة التي لا تريد الخير لبلد القيم والحضارات بلاد وادي الرافدين”.

واكدت انها “وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة ستعمل أيضا على محاسبة المتورطين الذين ساعدوا هذا المتهم في عملية هروبه”، مؤكدة ان “هناك اعترافات لهذا المتهم ستبث بعد إكمال التحقيقات القانونية”.