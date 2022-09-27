صادقون تكشف أسباب تشكيل "إدارة الدولة"

كشفت كتلة الصادقون النيابية المنضوية تحت الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، السبب الاساس وراء تشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، فيما أكدت أن العملية السياسية تحتاج لخارطة صحيحة لانهاء الانسداد السياسي.

وقال النائب عن الصادقون محمد البلداوي، في حديث ل / المعلومة /، إن "السبب الاساس وراء تشكيل ائتلاف أدارة الدولة المنضوي معه قوى الاطار التنسيقي والاحزاب الكردية والمتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بالاضافة الى القوى السنية التي تضم تحالف العزم والسيادة هو رسم خارطة طريق للعملية السياسية في المرحلة المقبلة".

وأضاف، أن "التحالف سيعمل بشكل رئيسي على حلحلة الاشكاليات وتوحيد الرؤى ورسم خارطة الطريق للعملية السياسية خلال المرحلة المقبلة من خلال الاتفاق على أسس ومبادى تكون ضمن المنهاج الوزاري".

وأوضح النائب عن كتلة الصادقون، أن "أهم ما تم الاتفاق في الائتلاف يتمثل بوجود التزام موحد من جميع القوى السياسية لتجاوز العقبات التي مرت بها العملية السياسية خلال الفترة المنصرمة".

واكد البلداوي، أن "الاطار التنسيقي يكثف جهوده مع بقية الكتل للمضي في اكمال الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا أن "ادارة الدولة سينهي الازمة السياسية".