ضبط مرآب لتهريب المشتقات النفطية واعتقال ثلاثة متهمين في بغداد

ضبطت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مرآب لتهريب المشتقات النفطية وألفت القبض على ثلاثة متهمين في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في لبيان، أن “قوة من الفوج الثاني اللواء الرابع شرطة اتحادية نفذت بالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والأمن الوطني ومديرية الأمن الاقتصادي ترافقهم مفارز التفتيش التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية واجبا امنيا داهمت خلاله مراب في منطقة الزعفرانية ببغداد معد لتهريب المشتقات النفطية ضبط بداخله على أكثر من 25 خزان مختلف الاحجام و 10 مضخات تفريغ وتحميل بالاضافة الى 3 عجلات منها صهريج لنقل المواد النفطية بطول 6 متر وعرض 2 متر يحتوي مادة زيت الغاز”.

وأضافت، “كما تم القاء القبض على 3 اشخاص داخل الكراج تم احالتهم الجهات المختصة وتسليم المواد المضبوطة اصوليا إلى مركز شرطة نفط الرصافة”.