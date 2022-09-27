الأخبار

بمجموع 36 سنة.. صدور 11 قرار حبس بحق المدير الأسبق لبلدية الكوت


أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق مُدير بلديَّة الكوت الأسبق، مُبيِّنةً صدور (11) قرار حكمٍ غيابي بالحبس الشديد بحق المُدان.

وذكرت الدائرة في بيان أنَّ "محكمة جنح الكوت أصدرت (11) حكم إدانةٍ لمُدير بلديَّة الكوت الأسبق بلغ مجموع أحكامها (36 سنة و4 أشهر)"، مُوضحةً أنَّ "الأحكام صدرت وفق أحكام المادتين (341) و(331) بدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) من قانون العقوبات؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، وإلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها".

وأفادت بأنَّ "المدان قام بتمشية معاملاتٍ وسندات صرفٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ تخصُّ لجنة الصيانة في المُديريَّة، والموافقة على مشروع إنشاء إحدى الشركات مُتنزَّهٍ مُخالف للمواصفات المطلوبة في العقد، فضلاً عن مخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمعمل إسمنت، وفي إحالة وتنفيذ مجمعٍ استثماريٍّ في مدينة الكوت، وإيقاف فرصةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء محطة وقود، إضافة إلى مخالفاتٍ في لجنة الصيانة وورشة الآليات تعودُ لعام 2017 ".

وأوضحت أنَّ "المدان بسبب إساءة استعمال السلطة وإهماله؛ ألحق الضرر في مشروع إكساء الطريق الرابط بين مدينتي الكوت والعمارة، وتطوير شارع رئيس في مركز الكوت؛ ومشروع أعمال في منطقةالخاجية، فضلاً عن شراء أجهزة تحديد المواقع مع معدَّاتها ومنظوماتها؛ لمُراقبة مسار وتحرُّكات آليات مُديريَّة البلديَّة خلال عامي 2017 و2018، وإبرام (16) عقد مُساطحةٍ بمعارض السيَّارات".

وأكَّدت الدائرة أنَّ "محكمة جنح الكوت أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان، ووضعت إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تكشف عملية تزوير حوَّلت إرهابياً إلى "شهيد" في ديالى
ضبط مرآب لتهريب المشتقات النفطية واعتقال ثلاثة متهمين في بغداد
بمجموع 36 سنة.. صدور 11 قرار حبس بحق المدير الأسبق لبلدية الكوت
النائب باسم خشان: استقالة الحلبوسي رسالة للإطار والتيار
الاطار التنسيقي يدعو القوى الكردية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية
اول تعليق من الحلبوسي عقب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان
الشرطة تعتقل سارق محترف يغير شكله بواسطة باروكة لتغير ملامحه في النجف الاشرف
‏شركة آور العامة تقاضي وزارة النفط لاستحصال مستحقاتها الماليّة
الحشد الشعبي يعزز قاطع عكاشات بنقاط امنية
مستشار الأمن القومي يصدر توجيها يخص إدارة الحدود في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك