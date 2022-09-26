النائب باسم خشان: استقالة الحلبوسي رسالة للإطار والتيار

أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، ان استقالة الحلبوسي رسالة للإطار التنسيقي والتيار الصدري، موضحا ان الاستقالة جاءت لتجديد الثقة للحلبوسي.

وقال خشان في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الحلبوسي يحاول تجديد البيعة له من قبل الإطار التنسيقي وللضغط على الأطراف السياسية.

وأضاف: "الحلبوسي لديه رسالتين من خلال الاستقالة للاطار التنسيقي انني موجود وللصدر حتى لا يعاتبه عن تخليه عن الأغلبية الوطنية والتي بني على أساسها التحالف الثلاثي".

وأوضح خشان ان "اجراء الحلبوسي لا بئس به ولكن هو يريد تجديد الثقة ولأنه داخل في مفاوضات مع الأطراف السياسية وهذه اشبه بمسرحية لان الاطار سيدخل الجلسة ويديه خلف ظهره لان الاطار اصبح مجبورا على الحلبوسي وهو ما سيدفعهم للتصويت للحلبوسي على الرغم من رفضهم له".