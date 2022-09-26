الاطار التنسيقي يدعو القوى الكردية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية

عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين، وناقش فيه اخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة.

ورحب الاطار التنسيقي في بيان، ، “بدعوة مجلس النواب الى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد”.

وجدد “استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات واقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

و دعا الاطار التنسيقي القوى الكردستانية “لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية”.

وأكد “ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وادارة الدولة”.

وشدد الاطار “حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة، رافضاً المحاولات و الضغوطات و التدخلات الخارجية ومن اي طرف كان”.