النزاهة تكشف هدر أكثر من مليار دينار في دوائر صحة النجف

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، هدر أكثر من مليار دينار وتنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر الصحَّة في مُحافظة النجف.

وذكرت الدائرة في بيان ، أن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف كشف عن هدر (1,140,000,000) مليار دينارٍ من المال العام في دائرة صحَّة المُحافظة؛ نتيجة قيام الدائرة بشراء (6) أجهزة "ثرامات" طبية إسبانيَّة المنشأ، وإيفاد مُوظَّفين إلى إسبانيا؛ لغرض التدريب عليها، لكن الأجهزة بقيت متروكةً، ولم يتم إدخالها إلى الخدمة لغاية الآن".

وأضافت إنه "تمَّ، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، رصد مخالفاتٍ في عمل لجنة المشتريات المُؤلَّفة في الدائرة الخاصَّة بشراء (بقجة) جراحيَّةٍ عامَّةٍ تُستخدَمُ لمرَّةٍ واحدةٍ، مُنوِّهةً بقيام اللجنة بتجزئة العقود ومعاملات الشراء، خلافاً للتعليمات".

وأوضحت الدائرة أنَّ "الفريق تمكَّن خلال العمليَّة الثالثة من ضبط أوليَّات تجهيز مُستشفى المناذرة بمواد تنفُّسٍ اصطناعيٍّ (قناع سيباب) بكميَّاتٍ كبيرةٍ، لافتةً إلى تجهيز كميَّاتٍ كبيرةٍ تفوق حاجة المُستشفى الفعليَّة، فضلاً عن عدم وجود مكانٍ ملائمٍ وكافٍ لخزنها".

وفي العمليَّة الأخيرة، "أعلن الفريق الذي انتقل إلى مستشفى الحيدريَّة العام عن ضبط مخالفاتٍ في عمليَّة شراء مواد مُختبريَّةٍ من قبل لجنة مُشتريات المُستشفى، مُبيّنةً عدم وجود تقييم لتلك المواد، في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات وزارة الصحَّة بهذا الشأن".