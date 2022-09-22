عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي: الصمت على الانتهاكات الأميركية يفتح الباب امام جرائم أخرى

حذر عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي، من استمرار الصمت على الانتهاكات الأميركية في العراق، لافتا الى ان عدم وجود رد فعل بمستوى الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشابة زينب الخزعلي، سيفتح الباب امام جرائم أخرى جديدة.

وقال الزيدي لـ /ألمعلومة/، ان "ازدواجية المعايير التي تتعامل بها العديد من الشخصيات والجهات إزاء التجاوزات الأميركية وقوات الاحتلال التي تجاوزت حدود لامعقولة بمستوى وصل الى انتهاك حقوق الناس وحرياتهم ودمائهم".

وأضاف ان "الصمت المطبق يجب ان يكسر وينبغي ان تواجه هذه الجرائم بردة فعل كبيرة وسيل جارف من المواقف المتحركة وليس الاستنكار والشجب، اذ ينبغي ان تكون هناك ردة فعل بمستوى الجريمة التي ارتكبتها القوات الأميركية بحق الشابة زينب الخزعلي".

وبين ان "استمرار الصمت على الجرائم الأميركية سيفتح الباب امام جرائم أخرى جديدة، في وقت ينبغي فيه على الدولة والأجهزة القضائية وساسة البلد ونوابه ان يواجهوا هذه الجرائم ويكون لهم موقف قوي لوضع حد لتجاوزات القوات الأميركية".

ولفت الى ان "المنظمات الإنسانية مثل هيومن رايتس فأنها تطبق الصمت إزاء جرائم الاحتلال الأميركي والأنظمة الدكتاتورية".