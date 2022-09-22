رغم حادثة استشهاد زينب.. وزير الخارجية: الوجود الأميركي تدريبي واستشاري!

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، توجه القوى السياسية العراقية لعقد جلسة لمجلس النواب، معربا عن أمله أن يكون التيار الصدري جزءا من تشيكلة الحكومة الجديدة.

وقال حسين في تصريحات متلفزة إن "المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية ونتجه لعقد جلسة للبرلمان قريبا"، مؤكدا بالقول: "نعاني في تشكيل الحكومة الجديدة وثمة صراعات بين الكتل الحزبية الشيعية".

وأشار حسين الى وجود "تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية".

وبشأن الحوارات مع التيار الصدري، اعرب حسين وهو عضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني عن أمله بالوصول الى "اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءا من تشكيلة الحكومة".