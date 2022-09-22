الاطاحة بـ "مطلوب" بتهم اغتصاب سندات واموال في بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم باغتصاب اموال وسندات في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز سيطرة بغداد واسط التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٢ على جرائم تتعلق باغتصاب السندات والاموال".

وأضافت، انه "تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق مذكرة قبض وتحري". وأشار البيان الى ان "المطلوب تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".