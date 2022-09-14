مصدر يبين اسباب الغاء التحصينات الأمنية حول المنطقة الخضراء

كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن اسباب الغاء الأوامر التي أصدرها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بشأن التحصينات حول المنطقة الخضراء، مبينا أن اجراء الكاظمي إشارة الى السماح مجددا للمتظاهرين للدخول للمنطقة الرئاسية ومنع البرلمان من عقد جلسة جديدة بعدما ادرك تجرده من نيل الولاية الثانية .

وقال المصدر إن "قرار رئيس حكومة برفع وإزالة التحصينات حول المنطقة الخضراء يؤكد بان الكاظمي يريد إعادة حالة الهرج والمرج بالمنطقة الرئاسية وذلك بفسح المجال لمتظاهري التيار للدخول مرة أخرى".

وأضاف ان "اجراء الكاظمي جاء بعد تيقنه بعدم التجديد له لولاية ثانية وربما يسعى الى احداث انقلاب وان اجراءاته تؤكد وجود نية مبيتة لذلك إضافة الى ارسال رسالة لمجلس النواب بان الأجواء غير مؤمنة لعقد جلسة جديدة" .

وتفاجأ الشارع العراق باجراء حكومي غير مسبوق تمثل بانشاء بوابات على جسر الجمهورية ومن ثم جسر السنك وهما اشهر جسور بغداد واكثرهما حيوية، قبل ان يتفاجئ الشارع ثانية برفع المعدات وانهاء انشاء تلك البوابات، ليتساءل الجميع عن حقيقة القصة.