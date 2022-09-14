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الحشد الشعبي يعثر على وثائق مهمة لـ"داعش" الارهابي داخل نفق سري غربي الانبار


 أفاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار  ،الاربعاء ، بأن قوة من الحشد الشعبي عثرت وثائق سرية ومهمة لعصابات داعش الاجرامية مخبئة داخل نفق سري بعملية امنية استباقية في صحراء المحافظة الغربية  .

وقال المصدر ان " قوة امنية من لواء 57 للحشد الشعبي مسنودة بقوة من حشد قضاء حديثة نفذت عملية امنية استهدفت نفق سري لعصابات داعش الاجرامية في قضاء راوه غربي الانبار، تمكنت من خلالها العثور على وثائق سرية تعود لمرسلات بين قادة وعناصر التنظيم الاجرامي من جميع ولايات الانبار الى سوريا واماكن اخرى ".

واضاف ان" الوثائق تكتسب اهمية كبيرة للوصول الى اماكن تواجد خلايا التنظيم الاجرامي في الانبار والمحافظات الاخرى"، مبينا ان" القوة عثرت ايضا على لابتوبات واختام مزورة".

واوضح، أن "الوثائق السرية التي تم العثور عليها تحوي على مراسلات بين قادة وعناصر التنظيم الاجرامي من داخل وخارج البلد"، مشيرا الى أن "القوات الامنية تعمل على فتح شفرات الرسائل والمستمسكات من اجل معرفة اماكن خلايا التنظيم تمهيدا لاعتقالهم من قبل القوات الامنية".

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