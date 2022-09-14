عضو تحالف الاطار فاضل موات : الكاظمي يهب أموال العراق للبقاء في السلطة

اكد عضو تحالف الفتح فاضل موات، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يهب أموال العراق إلى إقليم كردستان و بعض الأحزاب السياسية من اجل بقائه في السلطة.

وقال موات في حديث لـ /المعلومة/، إن "الكتل السياسية التي تؤيد بقاء الكاظمي مستفيدة فعليا من الخروقات القانونية والدستورية التي يعمل بها من أجل ضمان استمرار المكاسب الشخصية".

وأضاف، أن "الكاظمي لا يحق له صرف مبالغ قرابة الـ ثلاثة تريليونات دينار عراقي إلى إقليم كردستان في حين أنهم لا يلتزمون بتسديد ما عليهم من عائدات تصدير النفط والغاز والمنافذ الحدودية التي تقدر بملايين الدولارات".

وتابع، أنه "كان يجب على رئيس الوزراء اتباع القانون والدستور في صرف المبالغ المالية إلى جميع الجهات وعدم التعمد في هدرها بهذا الشكل".

وكان النائب المستقل مصطفى سند قد تحدث في سابق عبر وسائل الإعلام، عن قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بصرف مبالغ للإقليم قرابة ثلاثة تريليونات دينار عراقي على شكل دفعات.