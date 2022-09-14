"نتيجة التلاعب"..دعوة برلمانية لاستضافة وزير الثروات الطبيعية في كردستان

دعا عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الثلاثاء، إلى استضافة وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان داخل برلمان الإقليم.

وقال أنور في حديث ل /المعلومة/ إن "أسعار النفط عادت للارتفاع مجددا، وماتزال وزارة الثروات ليس لديها أرقاما دقيقة عن أعداد الصادرات النفطية والعائدات المالية".

وأضاف أنه "يجب كشف الأرقام الدقيقة من قبل وزارة الثروات الطبيعية، ونحن كبرلمان جهة تشريعية ورقابية ليس لدينا أرقاما دقيقة عن الصادرات والعائدات إطلاقا".

وأشار إلى أن "وزارة الثروات تتحمل أزمة الوقود في إقليم كردستان بعد أن تجاوز سعر اللتر الواحد من البانزين 1300 دينار، فيما وصل سعر برميل النفط إلى 300 ألف دينار".

ويواجه إقليم كردستان أزمة كبيرة في الوقود، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، ماتسبب بأزمة للمواطنين.