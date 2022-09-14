الحياني: لايمكن اجراء الانتخابات المبكرة من دون اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان الانتخابات المبكرة لايمكن اجرائها قبل الذهاب نحو اختيار رئيس الجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة، لافتا الى ان حل الازمة السياسية مرهون باللجوء الى الطرق الدستورية والقانون.

وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان "من يسعى للذهاب باتجاه حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة، فعليه ان يعمل على عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية واختيار الحكومة الجديدة التي تهيء لهذه الانتخابات".

واضاف ان "الانتخابات بالامكان اجرائها سواء باعادة تكليف نفس الحكومة او المجيء بحكومة جديدة، فبكل الاحوال لن تجري الانتخابات القادمة من دون وجود حكومة اصيلة في السلطة".

وبين ان "الحكومة وبعد تشكيلها فأنها تأخذ على عاتقها تخصيص المبلغ المالي اللازم وكذلك التحضيرات اللوجستية لاجراء الانتخابات وتحديد سقف زمني وموعد لاجرائها".

ولفت الى ان "الازمة السياسية لايمكن حلها الا من خلال الطرق والاطر الدستورية، التي تؤكد على تشكيل الحكومة الجديدة قبل ان يتم اللجوء الى خيار حل البرلمان واجراء الانتخابات".