النائب مصطفى السند يطالب بـ"انصاف" المحافظة في الحكومة الجديدة

طالب النائب المستقل عن محافظة البصرة مصطفى سند ، الاربعاء ، بانصاف المحافظة في الحكومة الجديدة، رافضا في الوقت نفسه تهميشها وقال سند في حديث ل/ المعلومة/، إن "محافظة البصرة تعتبر المصدر الأساسي لتمويل موازنة العراق لم تنصف على مدى الحكومات المتعاقبة".

وأضاف أن "مساهمة البصرة في الموازنة العامة تصل إلى 90% من خلال النفط الذي تصدره ورغم ذلك تعاني اهمالا كبيرا وعدم توفر الخدمات ولم تنال استحقاقها في التمثيل الحكومي".

واشار سند الى ان "البصرة محافظة مظلومة جدا التي لم تجن أي فوائد من عائداتها النفطية سوى الأضرار التي أصابتها من استخراج النفط مثل التلوث البيئي والأمراض التي سببها وعدم تشغيل أبنائها في المشاريع النفطية".