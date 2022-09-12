القوات الأمنية تباشر بقطع "الطوق الثالث" في كربلاء

باشرت القوات الامنية، اليوم الاثنين، بقطع الطوق الثالث المؤدي الى محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني ، إن "القوات الأمنية باشرت بقطع الطوق الثالث الذي يشمل طرق وسط المدينة وفلكة السفينة وسيد جودة والمعملجي وحي العباس في محافظة كربلاء".

وتستعد محافظة كربلاء المقدسة لاحتضان الزائرين بذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، حيث اعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتباراً من يوم الاحد 2022 ـ 9 ـ 10 الى غاية يوم الخميس 2022 ـ 9 ـ 15 باستثناء الدوائر الامنية والخدمية.