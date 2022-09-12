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"ابتزاز ومساومة".. أمر قبض بحق وكيل وزير الكهرباء السابق


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزيرٍ سابقٍ؛ لإقدامه على ابتزاز ومساومة مُدير إحدى الشركات الأهليَّة، وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه؛ لقاء إرساء مناقصةٍ على شركته.

وأفادت الهيئة في بيان  بـ"إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبضٍ بحقِّ وكيل وزير الكهرباء (سابقاً)؛ لإقدامه على ابتزاز ومُساومة مدير إحدى الشركات الأهليَّة".

وتابعت أنَّ "أمر القبض الصادر عن المحكمة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (ثانياً من القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ لإقدامه على طلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على شركة المُشتكي".

 

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"ابتزاز ومساومة".. أمر قبض بحق وكيل وزير الكهرباء السابق
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