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القيادي في تحالف الفتح علي عليوي: لقاء المخابرات التركية بالخنجر دليل واضح على الارتباطات الثنائية


عد القيادي في تحالف الفتح علي عليوي، اليوم الأحد، اللقاء الذي جمع بين رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر دليل واضح على "الارتباطات الثنائية" بين الطرفين، فيما أكد أن زيارة جاءت بصورة حزبية بحتة

وقال عليوي في حديث ل / المعلومة /، إن "زيارة رئيس المخابرات التركية إلى قيادات السنة يدل على أنها حزبية بحتة"، مبينا أن "اللقاء جاء تحت عنوان زيارة شرقية غربية".

وأضاف، أن "زيارة فيدان الى خميس الخنجر في لقاء ودي، لم تعرف طبيعة هذا اللقاء، باعتبار أن الخنجر لا يمثل جزءا من الحكومة، انما هو جزء من حزب سياسي"، مشيرا الى أن "وفي حالة كانت الزيارة إلى العراق ضرورية فلابد أن تكون مع نظير له والمتمثل بجهاز المخابرات، وليس مع شخصيات سياسية".

وأكد القيادي في تحالف الفتح أن "هذا اللقاء دليل قاطع على وجود ارتباطات ما بين خميس الخنجر وتحالف السيادة والأتراك".

والتقى رئيس استخبارات الدولة التركية المحتلة هاكان فيدان، يوم أمس السبت، برئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وعدد من الشخصيات الحكومية، في العاصمة بغداد.

وتأتي زيارة فيدان الى العراق، بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، ومواصلة تركيا هجماتها داخل الأراضي العراقية وخاصة في إقليم كردستان.انتهى/25ر

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القيادي في تحالف الفتح علي عليوي: لقاء المخابرات التركية بالخنجر دليل واضح على الارتباطات الثنائية
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