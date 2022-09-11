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مجلس النواب يقيم دعوى في المحكمة الاتحادية العليا للطعن في تكليف الكاظمي لوزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية.
وكالة انباء براثا
89
2022-09-11
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