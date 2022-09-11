رئيس أركان الجيش يوجه العمل بنظام البديل لثلاثة صنوف

وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، العمل بنظام البديل لـ3 صنوف في الجيش.

وقالت رئاسة اركان الجيش في بيان، أن “رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله أمر خلال زيارته اليوم الى مقر قيادة عمليات الجزيرة، العمل بنظام البديل“.

وأضافت أن “العمل بهذا النظام يشمل مقر قيادة عمليات الجزيرة ولواء مغاوير القيادة وقيادة فرقة المشاة السابعة وتشكيلاتها اعتباراً من تأريخ 18/9/2022 “.