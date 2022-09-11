النائب باسم خشان يكشف عن صفقات “هائلة” تورطوا بها صدريين

كشف عضو مجلس النواب باسم خشان اليوم الاحد، عن وجود صفقات “هائلة” تورطوا فيها صدريين.

وقال خشان في ايضاح نشره في صفحته الشخصية على تويتر“جهاز لا يتجاوز سعره ١٠٠ دولار تشتريه وزارة الصحة وكيماويات بسعر يتجاوز ٤٠٠٠ دولار للقطعة الواحدة”.

واضاف ان “مبلغ العقد اربعة ملايين واربعمائة وثلاثين الف دولار امريكي، الوزير والمدير العام الصدريين تورطوا بصفقات هائلة اخرى منها صفقة اقنعة الحالات الحرجة التي وصلت الادلة عليها الى الحنانة المنشغلة بمحاولات اعادة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب!.

وتابع “مجلس الوزراء اطلق يد وزير الصحة ووزارات اخرى لتسرق ما تشاء من اموال الشعب، وهذه هي الحكومة اللي يطالب الشعب ببقائها لحين اجراء انتخابات مبكرة بعد سنتين، ثلاثة، أو اربعة!.

واشار الى ان “محافظة المثنى الزمت بطلب ٢٠٠ قطعة في حين اكتفت محافظة واسط بطلب ٨١ قطعة، لأن المثنى تقريبا بكبر بغداد!.