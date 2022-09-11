النائب فالح الخزعلي يدعو الى تكثيف الحوارات لتشكيل حكومة جديدة

دعا النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الاحد، إلى تكثيف الحوارات لتشكيل حكومة جديدة.

وقال الخزعلي، في حديث صحفي إنه “بعد الاحداث الاخيرة وانسحاب الصدر من العملية السياسية وعدم تدخله في الشأن السياسي بناءً على رأي المرجعية كما عبر عنه بشكل واضح وصريح اكدت على القوى السياسية ان تتجه باتجاه اعطاء الاستحقاقات الدستورية القانونية الشرعية الى ابناء الشعب العراقي من خلال تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”.

وأضاف أن “من مهام هذه الحكومة التمهيد لأجراء انتخابات مبكرة والاعداد للموازنة تتضمن استحقاقات ابناء الشعب العراقي والمحافظات وخاصة المحافظات التي مازالت تعاني من نقص كبير في ملف الخدمات والبنى التحتية واستحقاقات الموظفين وغيرها وهنالك استحقاقات دستورية وقانونية”.

وتابع أنه “فيما يتعلق بقوى الاطار فعليها ان تمضي باتجاه الحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية بما فيها التيار الصدري للتوصل الى حلول لتشكيل حكومة بكافة الصلاحيات حكومة خدمة وخدمات من شأنها الارتقاء بواقع خدمات الدولة”.

وبين أن “حلفاء الصدر وبعد قرار المحكمة الاتحادية متجهين باتجاه تشكيل الحكومة ومن شأن هذه الحكومة اجراء انتخابات مبكرة”، مبيناً اننا “نأمل ان يكون الحراك بعد اربعينية الامام الحسين اكثر جدية واكثر فاعلية واكثر قوة باتجاه هذه المطالب المهمة”.