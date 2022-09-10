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البجاري: عرقلة دخول الزائرين النيجيريين يذكرنا باساليب البعث الصدامي بمنع زيارة الإمام الحسين ( ع) .


متابعة / ظاهر العقيلي

استنكرت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة من قبل المسؤولين في السفارة العراقية في نيجيريا ، و عرقلتهم منح سمات الدخول للزائرين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة ، فيما خاطبت عبر كتاب عاجل صدر عن مكتبها وزير الخارجية بالنظر بالموضوع و حسمه .

و كشفت البجاري ، خلال تصريح صحفي، عن ورود عشرات الشكاوى من رجال الدين والمواطنين الشيعة في دولة نيجيريا بشأن عرقلة السفير العراقي منح سمات الدخول لإسباب مجهولة ما ادى الى حرمانهم من القدوم للعراق و المشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين ( ع) .

و اعتبرت البجاري ان محاربة شعائر الحسين ( ع) واتباع المذهب الشيعي هي ممارسات تذكرنا باساليب البعث الصدامي في قمع ومنع زوار الحسين ( ع) وهي عوامل تدخل في خانه ارضاء العدو الصهيو امريكي واذناب السفارة .

و اشارت البجاري، الى ان دور السفير العراقي يجب ان لا يتخطى مهمامه الرسمية الموكل بها وان اي تصرف اخر يعكس صورة سلبية عن العراق وحكومته وان ممارساته ضد المواطنين الشيعة في نيجيريا خارج عن سياق عمله الرسمي وتعطيل قدومهم الى العراق يجب ان يحاسب عليه .

كما طالبت البجاري وبكتاب عاجل صدر عن مكتبها وزير الخارجية بالنظر بهذا الموضوع المهم وذلك لضيق وقرب وقت الزيارة وتسهيل سفر الاخوة والاخوات الشيعة من دولة نيجيريا ومفاتحة سفارة العراق ، بالسرعة الممكنة .

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البجاري: عرقلة دخول الزائرين النيجيريين يذكرنا باساليب البعث الصدامي بمنع زيارة الإمام الحسين ( ع) .
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