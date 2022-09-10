اعتقال متهم بتوزيع منشورات “مسيئة” بين الزائرين في النجف

القت الشرطة الاتحادية القبض على متهم يقوم بتوزيع منشورات مسيئة بين الزائرين في محافظة النجف الأشرف

واوضح بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية انه بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة من لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة من إلقاء القبض على متهم بين الزائرين على طريق الزوار الرابط بين محافظة النجف الأشرف صوب كربلاء المقدسة يقوم بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين واضاف البيان تم تسليم المتهم مع ما ضبط معه من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .