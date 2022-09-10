وزير الخارجيَّة: استراتيجيّة العراق تنطلق من مُراعاة المصالح المُشتركة مع دول العالم

أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم السبت، أن استراتيجيّة العراق تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن “وزير الخارجية تسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الدنمارك الجديد لدى العراق كرستيان تورنينغ“.

واشار الى أن “الجانبين بحثا سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين“.

وشدّد الوزير على “أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء“، مُؤكَّداً أنَّ “ستراتيجيّة العراق في علاقاته المتوازنة تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم وبما يخدم التقدّم، والازدهار لشعبه والشُعُوب الصديقة“.

من جانبه أكّد السفير الدنماركيّ “دعم بلاده إلى مشاريع التوأمة الاجتماعيَّة من خلال المنظمات غير الحكوميَّة“، مُشيراً إلى “وجود اهتمام لدى رجال الأعمال في الدنمارك بالدخول في السوق العراقيَّة“.

وأضاف أنَّ “الوكالة الدنماركيَّة للتنمية مُهتمة في دعم مشاريع الكهرباء والبنى التحتية في العراق“.