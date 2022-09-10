النائب زهره البجاري: الإطار التنسيقي حريص على عقد جلسات البرلمان والالتزام بالدستور

اكدت النائب عن محافظة البصرة ، زهرة البجاري، اليوم السبت، أن الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه ماضية بعملية إعادة جلسات مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين.

وقالت البجاري في حديث صحفي، ان “الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه حريصون على عقد جلسات البرلمان والالتزام بالتعليمات الدستورية .

وأضافت أن “الطلب المقدم الى رئاسة البرلمان يتضمن تواقيع لـ180 نائبا من كتل سياسية مختلفة لعقد جلسة مجلس النواب والمضي بالاستحقاقات الدستورية.