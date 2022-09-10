قصف يدك وكراً بداخله 7 "دواعش" بينهم قيادي في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تنفيذ قصف جوي استهدف وكراً يضم 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بيهم قيادي، في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان إن "الاستمرار في تقاطع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر داعش يجري وفق خطة محكمة، حيث تابعت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وكراً مهماً للإرهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الانبار، اذ تم تزويد طيران القوة الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الوكر، فباشر صقور الجو الابطال بدك الهدف وتحويله إلى ركام".

وبحسب المعلومات الاستخبارية الأولية، أشار البيان إلى انه "كان بداخل هذا الوكر ( ٧) مجرمين من عناصر داعش من ضمنهم القيادي في هذه العصابات الإرهابي (حمود حمادة علي حويش) الملقب ابو نهاد ، في حين خرجت قوة من لواء المشاة ١٩ بالفرقة الخامسة بتفتيش مكان الضربة. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وأضافت الخلية "بفضل الجهود الميدانية لقواتنا الأمنية التي تسلحت بحب العراق فأن عصابات داعش الإرهابية خسرت قيادات وعناصر مهمة متورطة بدماء العراقيين الأبرياء".