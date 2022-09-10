انشقاق مسؤول حزب تقدم في كركوك عن الحزب ويتهم الحلبوسي بـ”التنصل” عن تعهداته

أعلن مسؤول فرع حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي في كركوك محمد نصير الجبوري، اليوم السبت، انشقاقه من الحزب، متهما رئيس البرلمان بتهميش المحافظة.

وقال الجبوري في بيان إن “الجماهير في كركوك ترغب بتركي العمل السياسي مع حزب تقدم لأسباب واقعية ولم تأتي من فراغ لذا تقرر تعليق العمل السياسي مع حزب تقدم”.

وأضاف أن “تعليق العمل جاء لتهميش عرب كركوك سياسياً بشكل واضح وعدم فتح الملفات المهمة منها القرى المهدمة والمغيبين الذين لم يعرف مصيرهم منذ سنوات وعدم تدخل قيادات الحزب لحل أي مشكلة داخل كركوك رغم كثرة الازمات بينها مطار كركوك وأزمة الكاز”.

ولفت إلى أن “حزب تقدم لم يعط عرب كركوك مكانتهم الحقيقية في المناصب التنفيذية خاصة المناصب الاتحادية مما أدى إلى تفاقم الوضع ودفع إلى اتخاذ قرار تعليق العمل مع حزب تقدم والعودة للجماهير”.