’اليكيتي والبارتي’ يتوصلان لاتفاق شبه حاسم بخصوص مرشح الرئاسة

أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول المستشارين في رئاسة الاقليم، جعفر ايمينكي، اليوم السبت، التوصل لتفاهم مع الاتحاد الوطني الكردستاني على طرح مرشح مشترك بينهما لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وقال ايمينكي، في تصريح لوسائل إعلام الاتحاد إنه “كان هناك سوء فهم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من قبل، ولكن الآن تعتقد قيادة الجانبين أن وضع العراق ليس في مستوى يتحمل الخلافات بين الجانبين”.

وأكد ايمينكي، “يوجد الآن تفاهم جيد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للوضع في العراق، وهذه المرة سيكون لنا مرشح مشترك لمنصب الرئيس”.