الأخبار

اعتقال ضال مضل ينشر الافكار الدينية المنحرفة في كربلاء المقدسة


 أعلنت فرقة العباس المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن القبض على “مندس يوزع منشورات تحمل افكارا دينية منحرفة” في كربلاء.

وذكرت الفرقة في بيان  ” قواتها تمكنت من القاء القبض على متهم مندس يوزع منشورات تحمل افكارا دينية منحرفة وتحرض على الفتنة بين الزائرين”.

وأضافت أن “ذلك جاء خلال الدقيق الامني لقوات التفتيش في محاور محافظة كربلاء المقدسة ضمن خطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، التي تنفذها الفرقة منذ أيام”.

وتابعت أن المتهم تمت احالته مع المنشورات المضبوطة بحوزته إلى الاجهزة الامنية المختصة اصوليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق القانون”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال ضال مضل ينشر الافكار الدينية المنحرفة في كربلاء المقدسة
رئيس القضاء يحدد طرق حل البرلمان ويدعو لإعادة النظر بالمواد الدستورية
الاستخبارات تعلن القضاء على قاتل مدير أحوال الاعظمية
كمين محكم يطيح بمبتز هدد فتاة بعد رفضها الزواج منه في بغداد
محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأربعاء المقبل
واسط تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء المقبل
إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة للدخول إلى لبنان
النائب عارف الحمامي : لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة الا بتشكيل حكومة جديدة
اصابة 4 منتسبين بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين
النزاهة: أوقفنا هدر 8 مليارات دينار في أحد مشاريع الطرق في ذي قار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك