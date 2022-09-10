اعتقال ضال مضل ينشر الافكار الدينية المنحرفة في كربلاء المقدسة

أعلنت فرقة العباس المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن القبض على “مندس يوزع منشورات تحمل افكارا دينية منحرفة” في كربلاء.

وذكرت الفرقة في بيان ” قواتها تمكنت من القاء القبض على متهم مندس يوزع منشورات تحمل افكارا دينية منحرفة وتحرض على الفتنة بين الزائرين”.

وأضافت أن “ذلك جاء خلال الدقيق الامني لقوات التفتيش في محاور محافظة كربلاء المقدسة ضمن خطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، التي تنفذها الفرقة منذ أيام”.

وتابعت أن المتهم تمت احالته مع المنشورات المضبوطة بحوزته إلى الاجهزة الامنية المختصة اصوليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق القانون”.