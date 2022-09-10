كمين محكم يطيح بمبتز هدد فتاة بعد رفضها الزواج منه في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة بعد رفضها للزواج منه في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعد أن استنجدت فتاة بمفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها إذا لم تنتحر لرفضها الزواج منه، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالوصول إلى المتهم، حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه".

وتابع، "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها".

وأشار البيان الى، ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".