واسط تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء المقبل

أعلنت محافظة واسط، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المحافظة في بيان أنه "نظراً لبدأ مسيرة الاربعين العالمية المقدسة، ومن اجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية تقرر أن يكون الدوام في الدوائر الحكومية 50 ‎%‎ ليومي الاحد والاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

وأضاف ان "القرارات تضمنت ايضاً أن تبدأ عطلة الزيارة إعتباراً من يوم الثلاثاء لغاية يوم السبت باستثناء الدوائر الخدمية والصحية يكون فيها 50 ‎%‎ للحاجة الفعلية لتواجدهم في خدمة الزائرين والمواكب"، لافتا الى أن "تشمل العطلة جميع المدارس، وتؤجل الامتحانات ليومي الثلاثاء والاربعاء الى الاسبوع القادم، بحسب الجدول الذي تحدده مديرية تربية واسط".