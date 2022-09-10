النائب عارف الحمامي : لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة الا بتشكيل حكومة جديدة

رهن النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم السبت، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، بتحقيق امر مهم خلال المرحلة المقبلة.

وقال الحمامي، في حديث صحفي، ان “اجراء الانتخابات المبكرة، يتطلب تشكيل حكومة جديدة، تكون لها صلاحيات كاملة للاشراف على العملية الانتخابية، ودون تحقيق هذا الامر لا يمكن اجراء أي عملية انتخابية في ظل حكومة تصريف الاعمال“.

واضاف ان “هناك اجماع سياسي، ليس من قبل قوى الاطار التنسيقي بل من الأطراف الأخرى، على المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم مناقشة الإجراءات الدستورية والقانونية لحل مجلس النواب والذهاب نحو الانتخابات المبكرة“.