النزاهة: أوقفنا هدر 8 مليارات دينار في أحد مشاريع الطرق في ذي قار

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ايقاف هدر 8 مليارات دينارٍ من المال العام في أحد مشاريع الطرق بمُحافظة ذي قار.

وذكر الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُتفرِّقة، نجح في أولاها بإيقاف هدر مبلغ 8 مليارات دينارٍ من المال العام في أحد المشاريع في المحافظة من خلال التحرِّي والتدقيق والمُتابعة“.

واضافت أن “الفريق أوقف أعمال الصرف لكشفٍ إضافيٍّ ( وهمي) للأعمال الترابيَّة لمشروع إنشاء طريق إصلاح – جبايش“، مُبيناً أنه “تمَّ إعداد الكشف (الوهمي) من قبل دائرة المهندس المُقيم على المشروع المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات الماليزيَّة“.

وتابعت أنه “تمَّ، خلال العمليَّة الثانية، كشف تحريفٍ وتلاعبٍ في وصولات القبض الحكوميَّة وسجل اليوميَّة في هيئة استثمار المحافظة؛ بغية تمشية معاملاتٍ استثماريَّةٍ بتواريخ مُحدَّدةٍ، خلافاً للقانون“، منوهاً أن “الفريق قام بأعمال التدقيق لوصولات القبض في الهيئة التي تعودُ لعام 2019″.

ولفتت إلى، أن “الفريق الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة النصر، رصد حالات اختلاس أموال الجباية في علوة الفواكه والخضر في المدينة، وضبط أصل وصولات الجباية لمبالغ الواردات الخاصَّة بالعلوة“، موضحاً أن “شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق ذي قار تقوم بتدقيق الأوليَّات؛ لتحديد مبلغ الاختلاس الكليِّ“.