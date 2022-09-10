عضو تحالف الفتح محمود الحياني : الذهاب للانتخابات بحاجة الى تعديل القانون والمجيء بمفوضية جديدة

علق عضو تحالف الفتح محمود الحياني على دعوة التيار الصدري لأجراء الانتخابات بنفس الحكومة والمفوضية وقانون الانتخابات، موضحا ان ما افرزته نتائج الانتخابات في 2021 يؤكد الحاجة الى تعديل القانون والمجيء بمفوضية جديدة قبل الذهاب باتجاه اجراء الانتخابات المبكرة".

وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان "الإطار التنسيقي يصر على اجراء الانتخابات بالطرق الدستورية والقانونية بعد تغيير الحكومة وقانون الانتخابات والمفوضية، في وقت يصر فيه التيار الصدري على اجرائها بنفس الحكومة والمفوضية والقانون".

وأضاف ان "الكرة في ملعب البرلمان من اجل القيام بواجبه الدستوري والقانون إزاء ملف الانتخابات والعملية السياسية، فضلا عن ان هناك حاجة ماسة لاستمرار الحوار من اجل حل المسائل العالقة".

وبين ان "نتائج الانتخابات الماضية تؤكد الحاجة الى المجيء بمفوضية جديدة وتعديل قانون الانتخابات قبل الذهاب لاجراء عملية الاقتراع من جديد"، لافتا الى ان "دعوة الصدر لحلفائه من اجل حل البرلمان جاء بعد ان قالت المحكمة كلمتها بهذا الشأن وردت الدعوى وبينت من هي الجهة المخولة بذلك".

وأشار الى ان "الصدر ومن خلال الاحتجاجات والتظاهرات فأنه قد يحاول استقطاب جمهور اخر غير جمهوره وممن كان رافضا لأجراء الانتخابات، وبالتالي كسب عدد جديد الى جمهوره وزيادة عدد المقاعد من خلال الانتخابات".